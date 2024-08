Wout van Aert s’imposa a Castelo Branco i és més líder

Publicat per Redacció Castelo Branco (Portugal) Verificat per Creat: Actualitzat:

Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) és encara més líder de la Vuelta 24 després d’imposar-se ahir a la tercera etapa, una trencada darrera jornada a Portugal amb 191,2 quilòmetres que van unir les localitats de Lousã i Castelo Branco. Després de ser tercer i segon en les dues primeres etapes, el belga va trencar una sequera de prop de sis mesos sense victòries en ser el millor en un ajustat esprint davant del resident Kaden Groves (Alpecin-Deceuninck), vencedor diumenge, i Jon Aberasturi (Euskaltel-Euskadi), per sumar la seva 10a victòria en una gran volta. A la general, Joao Almeida –9è a 32”– i Nelson Oliveira –10è a 33”–, segueixen sent els millors residents. Van Aert defensarà el mallot vermell per segon dia consecutiu avui a la quarta etapa, la primera de les nou arribades en alt d’aquesta edició de la Vuelta, 170,5 quilòmetres, entre Plasència i Pico Villuercas.