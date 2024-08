Pal Arinsal col·labora amb diverses ONGs per recaptar fons durant el Mundial de BTT

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Pal Arinsal ha engegat diverses col·laboracions amb l'Unicef, Bicicletas sin Fronteras i la Creu Roja per donar visibilitat i recaptar fons per als respectius projectes solidaris entre el més de 80.000 espectadors que s’esperen durant el Mundial de BTT. Les donacions aniran destinades a la lluita contra la sequera al sud de Madagascar de la mà de l’UNICEF, en facilitar l’arribada a l’escola a alumnes del Senegal amb el projecte de Bicicletas sin Fronteras, i als Centres de Dia per a gent gran de la Creu Roja Andorrana.

Els Bussines Centers tindran un espai habilitat per donar a conèixer el projecte d’UNICEF sobre el desplegament de sistemes d’aigua alimentats per energia solar a 20 pobles afectats per la sequera al sud de Madagascar. L'organització ha construït una estructura cilíndrica en metacrilat transparent que simbolitza un “pou solidari” a través del qual es podran dipositar donacions, que també es poden fer a través dels canals online dels Mundials UCI de BTT, així com a la pàgina web d’UNICEF Andorra.

La col·laboració de Pal Arinsal també s'ha engegat amb Bicicletas sin Fronteras (BSF), que treballa per facilitar l’arribada a l’escola d’alumnes del Senegal que han de caminar molts quilòmetres per arribar a classe. Així, proporcionen bicicletes als nens i nenes que viuen més lluny dels seus centres escolars i posen en marxa un taller de reparació de bicicletes a cada institut, a més de formar i contractar un mecànic per cada taller. Més de 9.000 alumnes de secundària del Senegal ja s’han beneficiat de la iniciativa d’aquesta ONG. Les donacions es podran fer presencialment al Village de Pal Arinsal i a través de la web dels Mundials.

Pal Arinsal manté actiu el projecte de l’arrodoniment solidari, que es va engegar l’estiu passat i que des de finals de juny continua amb la segona edició, tant a l’estació massanenca com a Grandvalira Soldeu. La iniciativa permet recaptar fons a través de donacions de cèntims que poden fer els clients arrodonint els seus pagaments amb targeta de crèdit en els diferents punts de venda de l’estació, i la diferència es dona a una causa social. En aquest cas, els fons recaptats es donaran a la Creu Roja Andorrana per tal de fomentar els seus Centres de Dia per a gent gran.