Margot Llobera és designada nova presidenta de l'Andorra Esports Clúster

El Clúster d’Esports d’Andorra ha celebrat recentment la seva Assemblea General Extraordinària per a la renovació de la junta directiva, destacant el compromís dels nous membres i la continuïtat dels projectes estratègics de l'entitat. La reunió, marcada per la presentació de noves incorporacions i la redistribució de càrrecs, ha culminat amb la formació d’un equip reforçat amb una clara visió de futur.

Aquesta nova composició inclou Margot Llobera com a presidenta, Laurence Favrel com a vicepresidenta i Marc Armengol com a secretari. Tots tres tenen una àmplia experiència en l’àmbit esportiu i empresarial, així com la resta de noves incorporacions, Eva Iglesias, Patrick Rodríguez i Toni Rodríguez, assegurant la continuïtat dels projectes en marxa i impulsant-ne de nous.

Durant la reunió, el president sortint, Josep Marticella, va oferir el seu suport i col·laboració a la nova presidenta, Margot Llobera, per facilitar una transició fluida en el lideratge del clúster. A més, es va posar èmfasi en la importància de mantenir alguns càrrecs clau de la junta anterior per garantir l’estabilitat durant el procés de canvi.

Al mateix temps, es va destacar el compromís dels nous membres per assumir responsabilitats i contribuir activament a les iniciatives del clúster, tot garantint una adequada disponibilitat per liderar projectes estratègics.

La reunió també va abordar la sortida de diversos membres que han finalitzat la seva etapa dins la junta, com Josep Marticella, Alfonso Torreño, Gerard Riart i Gorka Aixàs. Aquests membres van ser acomiadats amb agraïments per la seva valuosa col·laboració, destacant el seu important llegat en el progrés del clúster.

La nova presidenta, Margot Llobera, va expressar el seu agraïment per la confiança dipositada, subratllant que “juntament amb l’equip, assumim amb entusiasme, compromís i responsabilitat el llegat de la junta anterior, amb l’objectiu de garantir la visibilitat i estabilitat del clúster.” A més, va destacar l’aposta decidida per consolidar la presència femenina a la junta, incorporant noves veus que aportin diversitat i valor a la presa de decisions.

Finalment, es va acordar que la pròxima reunió del clúster es durà a terme a la segona quinzena de setembre. Aquesta trobada servirà per definir els nous objectius i marcar les línies d’actuació de la nova junta.