Lammers i evans aportaran galons i experiència

El MoraBanc Andorra va presentar Ben Lammers i Shannon Evans, dos dels jugadors que formaran la columna vertebral de l’equip de Natxo Lezkano i que semblen cridats a ser de les peces més importants. Els dos jugadors aterren amb experiència a la lliga –Lammers a Bilbao i Gran Canària, Evans al Betis i Joventut– i, tal com va destacar el director general del club tricolor, Francesc Solana, “són dos dels perfils que teníem més clars per fitxar quan vam sortir al mercat per intentar millorar l’equip”.

Lammers, pivot nord-americà de 2,08, va explicar que “sempre que he jugat a Andorra m’ha semblat un gran país i un gran equip, amb molt potencial. El primer objectiu ha de ser assegurar la permanència, però no renunciem a res. Encara és molt aviat, però estic molt content per la química que veig entre els jugadors en aquestes primeres setmanes”. Del jugador, Solana en va destacar que “té dues virtuts que trobàvem a faltar a l’equip com intimidació a la zona i joc per sobre del cèrcol i, insisteixo, era un perfil que crec que no teníem”. Lammers compartirà posició a la pintura amb Felipe dos Anjos i va comentar que “aportaré el que sigui necessari. Quan vaig estar a Berlín ja estava acostumat a jugar molt ràpid i puc fer-ho. M’agrada jugar d’aquesta manera, i a la zona puc complementar Felipe [Dos Anjos] sent més mòbil i ampliant el seu camp d’actuació. No hi haurà cap problema en això”. Lammers va destacar la presència de Ferran Bassas a l’equip, amb qui va coincidir a les files del Gran Canària: “Sempre que arribes a un nou equip és molt positiu trobar una cara coneguda. A més, vam crear alguns automatismes en el joc que, ben segur, podrem mantenir aquí”. El primer gran objectiu del MoraBanc és, sens dubte, la fase prèvia de la Basketball Champions League, a partir del 22 de setembre i amb debut davant l’Anvers, i el pivot de Houston va recordar que “els primers mesos els equips no estaran tan treballats, i s’haurà de posar més ganes per jugar amb duresa i arribar tan bé com sigui possible”.

“Són dos dels perfils que teníem més clars que volíem incorporar a l’hora de millorar l’equip” Francesc Solana, Director general MoraBanc

“Tothom amb qui he parlat m’ha dit meravelles del club i del país. Soc molt feliç” Shannon Evans, Base del MoraBanc

EVANS, L’ETERN DESIG

Després d’intentar la seva incorporació en dues ocasions, aquest mercat ha estat el bo per a MoraBanc Andorra per poder fitxar Shannon Evans. El director general Francesc Solana va destacar que el base nord-americà “té ritme, molts punts a les mans i farà córrer l’equip. Des que sabíem que Montero marxava, va ser la nostra primera opció”. El jugador, d’1,85 i natural de Virginia (Estats Units), per part seva, va apuntar que “tothom amb qui he parlat m’ha explicat meravelles del país i de l’equip. Jo volia tornar a l’ACB i, tot i que he pogut venir altres temporades, aquest era el moment idoni i perfecte. Vaig anar a la Xina perquè entenia que era una gran oportunitat per explorar, però hi crec molt, en allò dels moments oportuns i soc molt feliç de ser a Andorra”. Evans no es va espolsar la responsabilitat que caurà sobre ell i va indicar que “soc un base, aspiro a ser el líder, portar al joc l’equip i tenir-los a tots implicats. Fora de la pista, però, tots podem agafar aquest rol per tenir els companys involucrats i pensar sempre en col·lectiu”. En aquest sentit, el nou point guard del MoraBanc va subratllar que “ara el més important és agafar la forma, un gran ambient al vestidor i construir un bon equip”.

“El primer que hem de fer és assegurar la permanència, però sense renunciar mai a res” Ben Lammers, Pivot del MoraBanc