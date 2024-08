Xavi Cardelús, condicionat per la ‘long lap’, acaba en la 26a posició a Àustria

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Xavi Cardelús va acabar en el 26è lloc al Gran Premi d’Àustria disputat al circuit del Red Bull Ring. Una prova que, en cas de l’andorrà, va estar marcada per la sanció que va haver de complir a conseqüència d’haver avançat amb bandera groga al Gran Premi que es va disputar a Silverstone. La long lap que Cardelús va haver de fer a les primeres voltes de la cursa li va fer perdre el contacte amb el grup de rivals que el precedia on havia guanyat posicions des de la sortida. Un cop complerta la sanció, ja no li va ser possible contactar amb ells i va passar la resta de la cursa rodant en solitari.