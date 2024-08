L'Andorra pendent de tres sortides per tancar l'equip

L’FC Andorra entra en la setmana del debut en la competició de lliga de Primera RFEF i ho fa amb la plantilla absolutament definida, però amb algun interrogant a resoldre. La nòmina de futbolistes encarregada, des d’aquest diumenge a Lezama contra el Bilbao Athletic, a reconquerir una plaça a l’elit presenta 12 cares noves, deures fets i situació totalment controlada depenent dels moviments en forma de sortides que es podrien produir.

A falta de 13 dies per tancar el mercat -31 d’agost a les 23.59 hores-, el tècnic Ferran Costa disposa del 99% del grup que competirà aquest curs a la Primera RFEF. Arribats 12 fitxatges –Arumí, César Morgado, Trigueros, Álvaro Peña, Erik Morán, Solís, Cerdà, Juanda Fuentes, Lautaro, Ndiaye, Luismi Redondo i Jesús Clemente– només els noms de Moha Moukhliss, Manu Nieto i Álex Calvo es troben subratllats en vermell. Els tres jugadors tenen serioses opcions d’acabar sortint en aquest mercat d’estiu i, pràcticament, tenen les maletes fetes i, en el cas d’Álex Calvo, tot i que s’està molt satisfet amb el seu to i actitut, ja es porten algunes setmanes treballant una cessió. El mateix Ferran Costa ja va enviar un avís a navegants en la valoració que va fer de la pretemporada de l’equip, després del triomf davant el Terrassa en l’amistós a l’Estadi Nacional: “Qui vingui ho ha de fer per deixar-se la vida i a millorar-nos com a equip”, i va afegir que “qui hi hagi d’estar sap que aquesta és la línia i veurem què passa fins a l’últim dia”. Pendents de la resolució dels casos de Moha Moukhliss, Manu Nieto i Álex Calvo, el club és conscient que haurà de fer alguna incorporació més si els tres o, almenys, dos d’aquests futbolistes acaben abandonant el club. Un davanter centre golejador i un banda serien les dues peticions en cas d’haver de portar algun reforç extra ja que la direcció esportiva tricolor ja té definits els substituts en cas de necessitat.

SERGIO MOLINA NO PERILLA

Per altra part, dos noms que semblaven situats a la graella de sortida a principis de pretemporada, finalment, formaran part de la plantilla de l’FC Andorra per aquesta temporada. Un és Sergio Molina que ha decidit romandre a l’equip i complir l’any que li resta de contracte i aportar el seu granet de sorra per tornar l’Andorra a la Segona Divisió. És cert que el migcampista madrileny era partidari de trobar destí en un equip de la Liga Hypermotion però han anat passant les setmanes i cada cop s’ha vist més còmode a l’hora d’ajudar a un objectiu clar i, en una decisió consensuada amb la direcció esportiva, serà un dels pilars al migcamp tricolor. I l’altre nom propi és el de Berto Rosas. Després de dues cessions, la darrera al Betis Deportivo, el treball del davanter internacional no ha passat desapercebut -un golet a la pretemporada- i formarà part de la plantilla de Ferran Costa. A més, l’FC Andorra també comptarà amb Pau Casadesús com a segon lateral dret -després de les dues temporades a préstec a l’Espanyol B- i, tot i que la intenció inicial era fitxar dos jugadors per aquesta posició amb la marxa de Petxarroman i la rescissió de Migue Leal, Casadesús cobrirà el perfil dret amb Jesús Clemente. I com es va anunciar, Marc Bombardó tindrà el seu paper al primer equip de manera definitiva. El futbolista de, de 18 anys, completarà l’eix central amb Morgado, Trigueros i Alende.

NOUS JUGADORS FC ANDORRA 24-25

Joel Arumí, 24 anys

Lateral esquerre

César Morgado, 31 anys

Defensa central

Pablo Trigueros, 31 anys

Defensa central

Álvaro Peña, 32 anys

Migcampista

Erik Morán, 33 anys

Migcampita

Alberto Solís, 26 anys

Mitjapunta

Josep Cerdà, 21 anys

Extrem dret /esquerre

Juanda Fuentes, 21 anys

Extrem esquerre/dret

Lautaro de León, 23 anys

Davantar centre

Assane Ndiaye, 24 anys

Migcampista

Jesús Clemente, 23 anys

Lateral dret

Luisme Redondo, 26 anys

Davanter