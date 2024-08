Bon rendiment d’Irineu i Del Rio a Trondheim

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve i Gina del Rio van competir els últims dies a Trondheim a la Toppidrettsveka, una cita internacional de rollerski amb la presència dels i les millors fondistes del món. La cita va anar molt bé per conèixer, a més, l’escenari que acollirà els pròxims Campionats del Món d’esquí de fons. Aquesta estada competitiva va ser la cirereta del pastís després de dies d’entrenaments a Noruega.

Gina del Rio va obrir la competició als andorrans amb la prova Sprint, on va arribar fins als quarts de final. Prèviament es va classificar 30a per poder entrar a les eliminatòries. En quarts va acabar cinquena de la seva sèrie i no va poder accedir a semifinals. El segon dia de cursa amb els 20 km mass start, Irineu Esteve va finalitzar 24è en una gran cursa de l’andorrà. Del Rio, per la seva part, i a la mateixa distància, va acabar 16a. Dissabte es va disputar l’última cursa per a l’equip andorrà. Esteve va ser 24è als 12 km persecució, mentre que Del Rio va finalitzar 15a. L’equip andorrà va arribar a Noruega el 8 d’agost amb Gina del Rio, mentre que Irineu Esteve es trobava ja al país escandinau amb el seu equip Aker, després d’haver competit els dies anteriors al Blink Festival on va assolir fins i tot un podi.

“Volíem venir a Trondheim per veure el lloc de competició del Mundial”

“Els resultats han estat bastant bons i marxem amb bones sensacions” Xavier del Val, Director esportiu de fons

Xabier del Val, director esportiu de la secció d’esquí de fons va comentar que “l’objectiu de venir a Trondheim era veure el lloc de competició del pròxim Mundial absolut de l’hivern que ve. El treball ha sigut bo, hem acabat amb tres dies de competició aquí mateix, a les pistes del Mundial. Els resultats han estat bastant bons, les sensacions també tot i el treball acumulat anteriorment”.