Ben Lammers i Shannon Evans, experiència a la lliga i incidència a la pista

El MoraBanc Andorra ha presentat Ben Lammers i Shannon Evans, dos dels jugadors que conformaran la columna vertebral de l'equip de Natxo Lezkano i que semblen cridats a ser de les peces més importants. Els dos jugadors aterren amb experiència a la lliga -Lammers a Bilbao i Gran Canària, Evans a Betis i Joventut- i tal com ha destacat el director general del club tricolor, Francesc Solana, "són dos dels perfils que teníem més clars per fitxar quan vam sortir al mercat".

Lammers, pivot nord-americà de 2.08, ha explicat que "sempre que he jugat a Andorra m'ha semblat un gran país i un gran equip. Primer hem de lligar la salvació i ja vindran altres fites". Del jugador, Solana explica que "té dues virtuts que trobàvem a faltar en l'equip com intimidació a la zona i joc per sobre de l'aro" i de Shannon Evans, el director general del MoraBanc comenta que "té ritme, punts i farà córrer a l'equip. Des que sabíem que Montero marxava, va ser la nostra primera opció". El base, d'1.85 i natural de Virgina (Estats Units), per part seva, apunta que "tothom amb qui he parlat m'ha explicat meravelles del país i de l'equip. Jo volia tornar a l'ACB i tot i que he pogut venir altres temporades, aquest era el moment idoni i perfecte".