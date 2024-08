Xavi Cardelús sortirà en la 30a posició a Àustria

Xavi Cardelús començarà l’11è Gran Premi de la temporada, el d’Àustria, des de la 30a posició de la graella. A la jornada d’ahir va fer un pas endavant malgrat que al classificatori la sort li va girar l’esquena i, tot i això, va poder retallar la diferència respecte a la pole position a un segon i mig.

A l’entrenament lliure del matí, l’andorrà va millorar en més d’un segon la seva millor volta de divendres amb un 1’35.141 i es va situar a només 1,6 segons del pilot més ràpid de la categoria. Els canvis fets en els settings de la moto van ser claus per resoldre els problemes de chattering que va tenir que l’impedien fer girar la moto en molts dels revolts del circuit austríac. A la sessió classificatòria, Cardelús va signar un 1.35.377 a la seva primera sortida a pista, però a la segona no va poder fer un 34 alt a la seva primera volta llançada. El pilot andorrà va explicar que “la moto ha millorat clarament, tot i que li faltaven un parell de cosetes que no hem acabat d’arrodonir. El problema a la cursa és que hauré de fer una long lap per la penalització a Silverstone, però no queda més remei que assumir-ho i minimitzar-ho tot el possible”.