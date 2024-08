El VPC enceta demà la pretemporada més il·lusionant

El VPC Andorra arrenca demà a les instal·lacions de Prada de Moles, a Encamp, la preparació del curs més il·lusionant dels darrers anys. L’equip andorrà, amb la renovació de 24 jugadors dels que van aconseguir l’ascens a la Divisió d’Honor B espanyola i, de moment, la incorporació de peces noves com les de Sam i Sascha Franken o l’hispanoargentí Juan Pablo Minuzzi afronta el repte de la segona categoria amb entusiasme. Al capdavant del vaixell, novament, la dupla Dani Raya i Alain Bonell, que a partir de demà ja posaran fil a l’agulla amb els entrenaments i els partits amistosos.

Una de les renovacions és la del capità Fede Aguiar que explica que “estem ja ansiosos per començar i viure aquesta experiència que ens va costar tant aconseguir. Tenim moltes ganes de començar a entrenar i sentim que estem preparats per poder fer un bon paper a la categoria. Tenim el nivell per fer-ho, però s’haurà de treballar molt”. Una de les incorporacions és ben coneguda, l’internacional Sam Franken, que torna a casa: “Estem tots amb moltes ganes de preparar la temporada i molts de nosaltres ja estem treballant des de fa setmanes perquè sabem que serà una categoria nova, molt exigent i molt dura. Il·lusionats amb la gent nova, els que tornen de França i amb les renovacions. Esperem que sigui un gran curs”. Una temporada que, per culpa d’una lesió, no la podrà encetar amb la resta de l’equip Matías Barrera.”És una temporada nova, una altra categoria, una altra intensitat i el fet de guanyar la lliga dos anys seguits ens dona la confiança com per saber gestionar tot això”. Barrera destaca que “totes les renovacions que s’han fet i els fitxatges que vindran ens reforçaran com a equip. La lliga serà llarga i les rotacions aniran variant”. Un campionat que per al VPC no començarà fins al 13 d’octubre, a Prada de Moles, davant el Fènix de Saragossa.

