El premi gros del Ranger’s

Després de facturar una excel·lent passada temporada, amb la consecució del doblet –Lliga Viatges Pantours i Memorial Canut– i acabar amb el sempitern domini del Sideco Encamp, el Ranger’s viatja demà a Skopje (Macedònia) per assaborir el més dolç dels premis. La ronda preliminar de la Champions League de futbol sala espera l’equip lauredià amb una il·lusió estratosfèrica i amb el KMF Titograd (Montenegro), el Blue Magic Dublín (Irlanda) i el Futsal Club Forca (Macedònia) com a esculls de la lligueta que es disputarà a l’SC Jane Sandanski Small Hall d’Skopje, del 20 al 25 d’agost.

Un Ranger’s que afrontarà la cita sense cap fitxatge, ni cap cara nova, cap incorporació ni reforç de luxe, atenent aquella màxima del revolucionari mexicà Emiliano Zapata quan va assegurar allò de “la terra ha de ser per a qui la treballa”. L’entrenador de l’equip lauredià, Aitor García, ho deixava ben clar al Diari: “El dia que vam assolir el repte de ser campions de lliga i, per tant, l’objectiu d’anar a Europa, vam decidir que, si arribats el dia estàvem tots bé i amb ganes, hi aniríem la plantilla que havia aconseguit l’objectiu. Hi anem els que som, senzillament l’equip que es va guanyar el dret a ser-hi”. García apunta que “el grup està millor que mai, hem fet tres setmanes de preparació molt intenses, amb la feina ben feta, i comptant que som un equip totalment amateur i que tothom treballa, hi hem pogut entrenar i amb molta implicació per part de tots els jugadors i l’staff.” Un dels jugadors, Marc Ferré, per part seva, comenta que l’equip afronta l’experiència “amb una il·lusió increïble, per tot el que suposa per a un club com el nostre, que mantenim un vincle molt més enllà d’únicament l’esport. Som tots amics, som una família i crec això té un valor afegit molt més alt del que es pot veure objectivament des de fora”. Al voltant de la dificultat dels tres rivals que es troben enquadrats al mateix grup que el Ranger’s, el tècnic exposava que “a priori som l’equip amb menys experiència en aquesta competició, ja que és la primera vegada que hi anirem, tot i així no tinc dubtes que competirem al màxim de les nostres possibilitats i ens ho deixarem tot a la pista”. A més a més, també afegia que “el més important serà saber defensar bé per no encaixar, o encaixar el mínim possible, i que nosaltres, que tindrem les nostres oportunitats, estiguem encertats de cara a porteria”. Ferré es mou en la mateixa línia que el seu entrenador i explica que “tots els integrants de l’equip hem fet un sobresforç a nivell de sessions, d’entrenament, de preparació i de conscienciació d’on anem realment. Anem a un torneig de màxima exigència, amb una mentalitat competitiva brutal i amb la intenció de gaudir competint i sabent que, al final, els partits ens donaran la raó o ens la trauran”. El jugador del Ranger’s clou afirmant que el fet de poder disputar la prèvia de la Champions “és quelcom del qual hem d’estar molt orgullosos, independentment dels resultats que ens donin. Estic convençut que l’equip estarà a l’altura i que farem un torneig impressionant”.

Així, el Titograd de Montenegro serà el primer rival del Ranger’s, en un partit que es disputarà el dimecres 21 a les 17.30 hores a l’SC Jane Sandanski Small Hall d’Skopje. L’endemà, a les 20.30 hores, l’equip lauredià s’enfrontarà al Blue Magic Dublín i tancarà la lligueta el dissabte 24 a les 17.30 hores davant el conjunt amfitrió, el Futsal Club Forca de Macedònia.