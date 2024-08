L’FC Santa Coloma femení fitxa Marina Fernández

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Marina Fernández decideix fer un canvi en la seva trajectòria i jugarà la temporada vinent al sènior A de l’FC Santa Coloma femení, actual campió de la Lliga Nacional en format de futbol 7. Després de sis temporades jugant a equips de Catalunya, la jugadora internacional explicava a futfemand que “tinc 28 anys i era el moment idoni per tornar a casa i per ajudar a fer créixer el futbol femení a Andorra”. Marina assegura que “el projecte és molt ambiciós i la gent que hi ha al club ho està fent molt bé” i, a més, “el futbol 7 em farà més forta, tocaré més pilota”. A nivell personal, la jugadora creu que “ara és un moment per gaudir del futbol i ser feliç”.