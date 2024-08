La Vuelta aixeca avui el teló amb 20 residents

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La 79a edició de La Vuelta comença avui amb la sortida oficial des de Portugal i una contrarellotge individual entre Lisboa i Oeiras, de 12 quilòmetres, com a etapa pròleg. La cita espanyola tindrà cert color andorrà, amb la presència de 20 ciclistes residents a la prova i pel fet que la cursa espanyola s’inicia a Portugal. Residents com Rui Costa, banderer del ciclisme lusità, Nelson Oliveira o Joao Almeida viuran de manera molt especial les tres primeres etapes, que es desenvolupen en terres portugueses. La Vuelta serà un repte per a altres residents, com Sepp Kuss, vigent guanyador de la prova i que competirà disposat a repetir victòria a l’arribada a Madrid. Bona part de les mirades dels seguidors andorrans estaran posades en noms de residents com Adam Yates, Marc Soler, Enric Mas, Nairo Quintana o Louis Meintjes, que també volen tenir un paper molt important a la prova espanyola. Serà una Vuelta molt exigent, molt dura i amb una darrera setmana molt selectiva que servirà per ordenar la general. 21 etapes en què se’n viuran sis de planes, aptes per a velocistes, 13 de mitjana i alta muntanya, dos cronos individuals; la primera i la darrera, el colofó pels carrers de Madrid per coronar el vencedor.