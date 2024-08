Primer contacte de Xavi Cardelús amb el circuit Red Bull Ring

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La primera jornada d’entrenaments del Gran Premi d’Àustria al circuit Red Bull Ring va estar marcada pel treball en la posada al punt de la Kalex de Xavi Cardelús. El pilot andorrà va marcar la volta més ràpida i el millor temps a la sessió de la tarda, amb un 1’36.260 que el va situar a 2”3 segons del primer classificat. Cardelús havia començat la jornada marcant un 1’36.427 a la primera sessió del dia i situant-se a 2”2 segons del millor registre de l’entrenament, aconseguit per Ogura. Al llarg del dia, també va practicar el pas per la long lap, ja que demà n’haurà de fer una perquè el van penalitzar a Silverstone per avançar amb bandera groga. El pilot del Fantic Racing va explicar que “crec que podia rodar en 35 mig o mig alt, però el cert és que ens ha costat trobar el camí per millorar. A la primera sessió del dia hi ha hagut coses positives i després hem canviat alguns detalls que m’han ajudat en uns sectors del circuit però no m’han permès estar del tot còmode al segon sector”. Avui es decidiran les posicions de la graella als entrenaments classificatoris.