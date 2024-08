L'FC Andorra tanca amb victòria la pretemporada

L’FC Andorra ha abaixat el teló de la pretemporada amb la millor de les sensacions i sense amagar que, encara que quedi camí per traçar, l’equip es troba al carril correcte. Amb la boca petita i sense estirar més el braç que la màniga, el conjunt de Ferran Costa treballa per arribar el diumenge 25 a Lezama, en el debut de lliga a Primera RFEF contra el Bilbao Athletic, amb el grup afilat. Set assajos de preparació i cinc victòries, una dada sense gaire transcendència més enllà de fer la posada al punt amb un somriure, però que demostra –i no s’ha d’amagar– que l’Andorra es posiciona a la graella.

“La pretemporada ha anat molt bé i estem posant els fonaments per ser l’equip que volem ser” Ferran Costa, Entrenador de l’FC Andorra

“L’equip està seguint la línia de construcció que volem, amb mentalitat col·lectiva, i ara és el que més m’interessa”, va comentar el tècnic tricolor ahir després de l’amistós amb el Terrassa. Costa va subratllar que tot i que “sempre volem tenir més dies per treballar, per entrenar-nos, per veure vídeos o per preparar coses, el grup segueix definint-se correctament com a equip” i que “estem posant els fonaments del que volem ser”. En aquest sentit, l’entrenador català de l’Andorra no va amagar que “tenim ganes de començar a competir, d’entrar ja al campionat de lliga i crec que som un equip que hem d’anar evolucionant durant la temporada, tenint les bases molt clares”. Sembla que el conjunt que sortirà a Lezama està bastant definit i que hi haurà poques variacions respecte al que va jugar ahir una hora contra el Terrassa: Ratti, Clemente, Morgado, Trigueros, Arumí, Sergio Molina, Peña, Álvaro Martín, Solís, Almpanis i Lautaro. Costa no es mulla: “Aquest és l’equip que ha jugat 62 minuts contra el Terrassa. Només això i no significa res. La pretemporada també és un procés perquè tothom agafi rodatge per anar traient conclusions. És cert que podem tenir una idea de per on anirà l’equip que jugarà diumenge, però encara queda una setmana”. Finalment, i qüestionat si encara tem alguna sortida no desitjada d’aquí al final del mercat –Sergio Molina, Moha Moukhliss o Manu Nieto–, el tècnic tricolor va insistir que “qui vingui ho ha de fer per deixar-se la vida i a millorar-nos com a equip”, i va afegir que “qui hi hagi d’estar, sap que aquesta és la línia i veurem què passa fins a l’últim dia”.

SERGIO MORENO SERÀ EL NOU COORDINADOR Sergio Moreno serà l’encarregat de dirigir i coordinar els equips de la base de l’FC Andorra, així com els entrenaments de tecnificació del club tricolor, dirigits a nens i nenes de 9 a 14 anys i que començaran el mes de setembre a l’Estadi Comunal Joan Samarra. El futbolista internacional es va formar a l’Andorra i després de fitxar pel filial del Getafe va iniciar una extensa trajectòria que l’ha dut a jugar en equips del futbol espanyol, la lliga andorrana –aquest curs passat va jugar a l’Esperança– i dues breus experiències per Albània i Malta.