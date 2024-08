Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

JeanBa Poux no formarà part de l’equip nacional que competirà als Jocs dels Petits Estats. Unes molèsties a l’esquena impediran participar Poux en una selecció que ja no comptava amb Damien Gelabert, també lesionat. La nova parella estarà formada per Edu Juste i Arnau Mallofré, i Izan Ruiz anirà com a reserva.