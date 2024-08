L'FC Andorra és el segon equip més car del seu grup

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La plantilla confeccionada per la direcció esportiva de l’FC Andorra, encapçalada per Jaume Nogués, és la segona amb més valor de mercat del grup 1 de Primera RFEF. La condició d’equip que acaba de perdre la categoria, de tenir un objectiu molt clar i el fet d’haver bastit una plantilla de molta qualitat fa que només una entitat gegant com l’FC Barcelona, en aquest cas el Barça Atlètic, sigui, ara mateix, l’únic equip més car que l’Andorra.