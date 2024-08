La UE Santa Coloma, sense opció a Riga

Una golejada tan feridora i un balanç, el del central Christian García, reconeixent que “hem rebut una hòstia de realitat. Somiar estar molt bé, però som el que som”, deixa poc espai a les paraules. La UE Santa Coloma va caure amb estrèpit a Riga davant l’FK RFS per un incontestable 7 a 0, producte de la immensa superioritat de l’equip letó i de la falta d’esma d’un conjunt colomenc que va rebre quatre dels set gols en només 22 minuts i que va viure un calvari fins al xiulet final.

La sortida de la UE ja va ser del tot descoratjadora, amb el grup desfermat, superat i traient aigua sense descans davant un RFS en combustió i que va olorar la sang a les primeres alenades. El primer que ho va detectar, Ikaunieks que va signar un hat-trick en 20 minuts mal comptats (2’, 10, 22’) i que, amb el cop de Lipuscek de cap va deixar un 4 a 0 parcial que va fer als colomencs abaixar els braços quan no s’havia arribat ni a la treva. I per acabar-ho d’adobar, Juanpe, que havia refredat el cinquè amb un parell d’intervencions, no va poder evitar el gol d’Osuagwu abans del pas per vestidors. L’RFS anava com a avions i no semblava tenir cap pietat però, atenent al context, el tècnic Viktors Morozs va donar peixet als menys habituals amb un triple canvi a la represa i van rebaixar les revolucions. La UE es va moure per inèrcia buscant aplicar un pèl de cosmètica a la desfeta, però l’equip colomenc ja havia tret la bandera de la rendició i l’equip letó ho va aprofitar per castigar amb dos gols més. Un de Kigurs (67’) i un altre després d’un penal, tan innecesari com dubtós, que va validar Mares (76’). Tampoc l’entrenador colomenc, Boris Antón, va voler posar cap pal·liatiu a la golejada encaixada i va comentar que “el resultat parla per si sol i ells han estat molt superiors”. Tant com, fent un cop d’ull a les estadístiques, es reflecteix un 13 a 0 a favor de l’RFS només en xuts a porta.

Ara, assumida l’eliminació a l’Europa League, la UE té l’opció de seguir competint amb la tercera ronda eliminatòria –prèvia ja a la fase de grups– de la Conference League. El rival dels colomencs sortirà de l’eliminatòria entre el Flora Tallinn d’Estònia i el Víkingur Reykjavík islandès que juguen avui a les 18.00 hores amb un 1 a 1 de l’anada.