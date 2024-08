Luismi promet compromís i treball per a l’FC Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra té gairebé tancada la plantilla, només a l’espera que no hi hagi cap sortida no desitjada. El darrer a aterrar és també d’aquells futbolistes que fan patxoca i que arriba al club tricolor, en termes de videojoc, amb la fletxa cap amunt. És Luismi Redondo, davanter extremeny de 26 anys, procedent de l’Antequera, i que ahir va ser presentat a l’Estadi Nacional: “Vinc amb moltes ganes d’iniciar un projecte com aquest, tant il·lusionant i decidit a ajudar l’equip amb gols, assistències i amb el que calgui”, va introduir el jugador. Luismi es va espolsar qualsevol compromís en quant a xifres però sí que va demanar poder, almenys, repetir una temporada com la passada a l’Antequera, amb 13 gols i set assistències. “Només puc dir que aportaré molt compromís i treball i, clar, tant de bo pugui continuar el que vaig fer la temporada passada a l’Antequera, una de les millors de la meva carrera”. El davanter, que pot actuar en qualsevol posició d’atac, va recordar que a la Primera RFEF “tots els equips ens exigiran moltíssim”.