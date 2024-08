Jona Pérez no seguirà com a entrenador de l’Enfaf

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Després de completar tres anys, amb bons resultats i complint objectius, Jona Pérez no continuarà a la banqueta de l’Enfaf Construccions Modernes la propera temporada. El tècnic, que ha pres la decisió per motius estrictament personals, ja va traslladar la seva postura al coordinador de la federació al final del curs passat per tal que l’ens pogués guanyar temps en la recerca d’un nou entrenador. Pérez, format al CE Sant Julià i molts anys jugador de l’FC Andorra, va arribar al sènior de l’Enfaf a l’agost de 2021, en plena pandèmia, i en la recent temporada ha deixat l’equip en la 7a posició al grup 2 de la Tercera Divisió Nacional. La direcció esportiva de la FAF fa setmanes que treballa per escollir el nou entrenador de l’Enfaf, un nou tècnic que ja hi serà de cara a l’inici de la lliga. L’equip tricolor comença el proper 28 de setembre, a la Massana, davant el Castelldefels, equip que acaba d’ascendir a la categoria.