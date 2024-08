Gina del Rio i Irineu Esteve, a punt per a Trondheim

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Irineu Esteve i Gina del Rio segueixen treballant en la fase de preparació enfocada a la modalitat de roller i competiran els pròxims dies a les curses de rollerski de Trondheim (Noruega), on se celebra el Toppidrettsveka 2024. Del Rio ja hi participarà avui en l’sprint clàssic, demà ho farà en la mass start de 20 km en clàssic i la persecució en patinador, de 12 km, tindrà lloc dissabte 17. Per la seva part, Irineu Esteve entrarà demà en competició, amb la cursa de mass start de 20 km en clàssic, mentre que la persecució en patinador, també de 12 km, se celebrarà dissabte.