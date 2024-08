La cirereta del MoraBanc

No és gens agosarat pensar que la de Kyle Kuric és, segurament, la contractació de més impacte i el jugador amb més galons que mai ha signat amb el MoraBanc Andorra en tota la seva història. En la mateixa taula, tot i ser una altra època, potser podria seure també Jou Llorente però el que sembla evident és que l’arribada de l’escorta eslovè s’ha pogut produir pel desig del jugador de tornar a l’ACB i estar a prop de la seva família –viuen a Barcelona– i de l’enamorament immediat del club tricolor quan l’opció Kuric va prendre forma real.

L’escorta Kyle Kuric i el president del MoraBanc, Gorka Aixàs, abans de la presentació a Ràdio Andorra.Fernando Galindo

“Arribo amb experiència i vull ajudar l’equip a sumar moltes victòries, perquè jo sempre vull guanyar” Kyle Kuric, Escorta del MoraBanc

Un jugador franquícia i amb un innegable talent en un marc emblemàtic, el de Ràdio Andorra, on l’escorta va viure ahir la première oficial com a jugador del MoraBanc i esdevé la cirereta d’una plantilla que, tal com va assegurar el president, Gorka Aixàs, “vol fer coses que se surtin del guió”. Kuric, de 34 anys i amb una extraodinària trajectòria –Barça, Zenit, entre d’altres– ha escollit el club tricolor perquè “és un club que ha mostrat una gran confiança en mi i que em permet poder estar a prop de la meva família”. Una fitxatge d’aquest nivell és tota una declaració d’intencions d’un equip com el MoraBanc, que “té elements per fer una bona temporada, sense perdre de vista la nostra la realitat, però amb el dret de pensar en coses boniques”, va exposar Aixàs. El president va deixar clar que Kuric arriba per ser “un jugador diferencial per a nosaltres. Té una trajectòria molt dilatada i reconeguda i que ha de ser un referent”. El mateix jugador és ambiciós i va assegurar que “arribo amb experiència, vull ajudar l’equip a sumar victòries perquè sempre vull guanyar” i, sobre les seves molèsties a la fàscia que li estan impedint entrenar amb normalitat, va comentar que “és qüestió de temps i estic treballant cada dia molt dur amb els físios per estar ja a punt”. El director general del MoraBanc, Francesc Solana, tampoc pot esborrar un somriure de felicitat per haver tancat una plantilla de molta qualitat i poder-la arrodonir amb un jugador que, en condicions normals, seria inabastable: “No és fàcil per a un club com nosaltres creuar-se en el camí d’un jugador com Kuric, però quan va aparèixer la possibilitat vam anar a cegues i ens hi vam llençar de cap. Donarà un salt molt important a l’equip.” Solana, en aquest sentit, va reconèixer que “va ser relativament fàcil poder-lo convèncer perquè vingués i tothom que arriba a Andorra s’adona molt ràpid que som un equip diferent i molt especial”. Del flamant reforç, el director general tricolor espera que aporti “capacitat de lideratge, experiència i anotació”. Kuric, evidentment, va recollir el guant però va subratllar que “no em serveix fer 30 punts en un partit si no guanyem”. D’això se’n diu tenir les coses molt clares.

“Tenim elements per fer una bona temporada i per tenir certa il·lusió a saltar-nos el guió” Gorka Aixàs, President del MoraBanc