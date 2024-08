La UE Santa Coloma vol aspirar a l’heroica a Riga

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

No sembla un 0 a 2 advers a l’Estadi Nacional en el partit d’anada el millor dels escenaris per a la UE Santa Coloma. L’equip de Boris Antón, però, no rebutja cap possibilitat de donar la sorpresa aquesta tarda al LNK Sporta Parks de Riga (18.00 hores) davant l’RFS letó en la tercera ronda prèvia de l’Europa League. Els colomencs són conscients, i amb aquesta il·lusió han viatjat, que avançar-se en el marcador pot fer tremolar les cames de l’RFS i els permetria ficar-se de ple, en cas de no encaixar, en la lluita per l’eliminatòria.

Aquesta serà, sens dubte, la clau en un partit en què el tècnic de la UE recuperarà Txus Rubio i Youssef –que no van disputar l’anada a Andorra per haver de complir un duel per sanció– i que diposarà de tots els jugadors disponibles, inclosos aquells que semblaven ser dubte per patir diferents molèsties.