Un MoraBanc amb ambició i més talent

El nou MoraBanc Andorra 24-25 ha començat a fer les primeres passes per posar els fonaments d’una temporada que es presenta molt il·lusionant, amb set cares noves i el retorn a Europa. Sembla clar que, respecte a la temporada passada, l’equip ha apujat el nivell pel que fa a qualitat al vestidor, no només per les noves incorporacions –Shannon Evans, Ferran Bassas, Ben Lammers, Kyle Kuric, Chumi Ortega, Sekou Doumbouya i Nikos Chougkaz– sinó per la continuïtat de peces cabdals com Jerrick Harding.

El capità del MoraBanc, Nacho Llovet, va reconèixer que “ha quedat un equip molt maco i potser tenim més talent que l’any passat” i va subratllar que, tot i que el primer i indiscutible objectiu és assegurar la permanència a l’ACB com abans millor, sí que “tenim ganes de mirar cap a dalt, somiar una mica més”. Durant les primeres setmanes, la cohesió i la unió del grup és un aspecte marcat en vermell, sobretot tenint en compte que més de mitja rotació són nouvinguts. Així ho va exposar l’entrenador tricolor, Natxo Lezkano: “Els jugadors han de conèixer el país, la idiosincràsia del club, el lloc i país on es mouran. Tot això és molt important i ara cal que els jugadors es coneguin entre ells, que ens coneguin a nosaltres, que comprenguin com funciona tot. Això és el que ara mateix no tenim i en el que ens hem d’enfocar.” A nivell esportiu, la prèvia de la FIBA Champions League que es disputarà a Turquia a partir del 16 de setembre és l’objectiu que recull totes les mirades en aquesta pretemporada i Lezkano no ho va negar: “Està clar que tenim una data anterior a la que tenen els altres equips, perquè nosaltres aquell dia haurem d’estar a un nivell molt alt, quan altres equips normalment encara no hi estarien.” En aquest sentit, el tècnic tricolor deixa clar que la setmana europea “serà superexigent per a nosaltres”. Pel que fa a la confecció de la plantilla, Lezkano es va mostrar molt satisfet i va explicar que “sempre estem contents quan portem els jugadors i fem la plantilla perquè són els jugadors que nosaltres hem triat, no ens han tocat en una rifa”. Finalment va cloure destacant que “sempre volem ser ambiciosos” i la millora en defensa com un dels deures a fer.

