Kyle Kuric vol aportar experiència i victòries al MoraBanc

Un jugador franquícia i amb un innegable talent en un marc emblemàtic, el de Ràdio Andorra. Kyle Kuric ha viscut la première oficial com a jugador del MoraBanc i com la cirereta d'una plantilla que, tal i com ha assegurat el president Gorka Aixàs, "vol fer coses que se surtin del guió". L'escorta, de 34 anys i amb una extraodinària trajectòria -Barça, Zenit, entre d'altres- ha escollit el club tricolor perquè "és un club que ha mostrat una gran confiança en mi i que em permet poder estar a prop de la meva familia [que viu a Barcelona]".

Kuric és ambiciós i assegura que "arribo amb experiència, vull ajudar a l'equip a sumar victòries perquè sempre vull guanyar" i, sobre les seves molèsties a la fàscia que l'estan impedint entrenar amb normalitat, ha apuntat que "és qüestió de temps i estic treballant cada dia molt dur amb els fisios per estar ja a punt". El director general del MoraBanc, Francesc Solana, ha subratllat que "no és fàcil per un club com nosaltres creuar-se en el camí d'un jugador com ell però quan va aparéixer la possibilitat vam anar a cegues i ens hi vam llençar de cap. Donarà un salt molt important a l'equip".