Espot Miró ja 'exerceix' com a cap del comitè olímpic

Encara que res és no oficial i que, almenys, així es mantindrà fins a final d’aquest any quan tinguin lloc les eleccions de l’entitat, sembla ser que Xavier Espot Miró és molt més que l’opció més ferma per ser el relleu de Jaume Martí al COA. En aquest sentit i segons pot assegurar el Diari, l’actual màxim representant del comitè organitzador dels Jocs dels Petits Estats Andorra 2025 ja porta un cert temps exercint la presidència in pectore del comitè olímpic. A nivell intern, i sempre entre bambolines, Espot Miró i part de l’actual Comissió Permanent porten gairebé un any aplanant el camí i treballant per tal que es faci l’intercanvi del testimoni a finals del present 2024.

Espot Miró ha estat sempre el candidat ideal per substituir Martí i així ho serà en no haver-hi cap tipus de previsió, com ha succeït en els darrers 22 anys, que es presenti cap alternativa. Precisament per això, bona part de l’entorn al moviment olímpic dona per fet que Espot serà el proper màxim mandatari del COA i més tenint en compte la pèrdua interna de protagonisme de Martí en els darrers mesos i com alguns membres de la Comissió Permanent sembla que han perdut incidència en el comitè. Uns moviments que, evidentment, no estan agradant a part de la junta, que no amaga la seva incomoditat, el seu desacord en com s’estan gestionant les coses en els darrers mesos al COA i que reconeixen que “ara no s’està vivint els millor dels ambients”. D’altra banda, la voluntat de Jaume Martí, després de 22 anys al càrrec i cinc reeleccions, ha estat sempre acomiadar-se a París i, un cop abaixat el teló de l’aventura olímpica a la capital francesa, serà el moment de pronunciar-se i escollir una data, cap al novembre o desembre d’aquest 2024, per celebrar l’elecció del nou president. Un nou capità de vaixell –Xavier Espot, de 71 anys– que, curiosament, només podrà exercir durant una legislatura –fins als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028– i en cap cas podria aspirar mai a una reelecció. Aixó ho assenyalen els estatuts del COA, que impossibiliten que cap membre de la Comissió Permanent pugui formar-ne part o aspirar a una reelecció amb més de 75 anys d’edat.