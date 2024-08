El davanter Luismi Redondo, el 12è reforç de l’FC Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va fer oficial la contractació de Luismi Redondo, davanter de 26 anys i procedent de l’Antequera CF, i que suposa la 12a incorporació de l’equip tricolor per a la propera temporada. El futbolista extremeny, que pot actuar a qualsevol de les quatre posicions d’atac, va ser un dels jugadors revelació de la Primera RFEF el curs passat i el quart màxim golejador del grup 2 amb 13 gols en 37 partits. Redondo, de 26 anys, té molt bona definició i, fins i tot, darrera passada –va repartir set assistències– i la seva versatilitat ofensiva el farà ser una peça molt útil per a Ferran Costa, ja que pot desenvolupar diferents funcions.

Amb aquest fitxatge, en principi, quedaria tancada la plantilla de l’FC Andorra sempre que no s’acabés produint d’aquí a final de mercat –el 31 d’agost a les 23.59 hores– una sortida no desitjada. No sembla que s’hagi de produir, ja que són els casos de Manu Nieto i de Sergio Molina, encara amb contracte, però que només un acord econòmic entre l’Andorra i el club que pretengui al jugador ho facilitaria.