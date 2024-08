Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’equip ciclista de l’UAE va anunciar els vuit integrants per competir a la Vuelta, que comença dissabte a Lisboa, i Juan Ayuso no hi apareix. El resident, que es va retirar del Tour per covid i només va ser 22è als Jocs Olímpics de París, no ha pogut tornar encara al seu millor nivell. Així, Ayuso i l’UAE han decidit no forçar i no anar a la cita.