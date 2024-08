La natació i el voleibol són crítics amb el mandat Martí

L’esperada decisió de Jaume Martí de no presentar-se a la reelecció com a president del Comitè Olímpic Andorrà (COA) no ha significat cap gir radical en el full de ruta del moviment olímpic ni l’aparició, almenys públicament, de moltes veus disconformes amb la llongeva trajectòria –sis mandats i 22 anys– de Martí al capdavant de l’organisme.

L’oficialitat de la renúncia del mandatari no ha esmolat –gaire més– les eines dels que ja havien mostrat alguna discrepància –la federació de natació– i ha confirmat el suport de moltes altres i el bon balanç que en fan alguns dels ens més representatius al país. Així, el president de la FAN, Joan Clotet, ha estat qui més topades ha pogut tenir darrerament amb Martí, sobretot arran de la decisió del COA de no fer ús de les places d’universalitat i deixar fora de París Nàdia Tudó i Bernat Lomero: “Martí ha fet la seva feina però ja era hora que pogués arribar un relleu. No és normal que un president s’hi estigui 22 anys i feia falta un canvi”, introdueix. Clotet, a més, afegeix que “darrerament ha faltat diàleg, consens i coneixement del que passa en el dia a dia de les federacions” i, en aquest sentit, el president de la FAN desitja que “el substitut “sigui bo per a totes les federacions, sense amiguismes, que tingui ganes de treballar i que aprofiti les moltes ajudes que ofereix el COI”. Xavier Folguera, màxim mandatari de la Federació Andorrana de Voleibol (FAV), reconeix que “han estat molts anys i Jaume [Martí] ha anat perdent protagonisme, en detriment d’altra gent de la Comissió Permanent”. A més, lamenta que “fins ara teníem un membre a la junta i pel que hem vist el nou president que es postula [Xavier Espot Miró] no comptarà amb el vòlei per a la Permanent i sembla que serà tot més del mateix, molt continuista i s’hauria de renovar una mica”. També hi ha, però, federacions que valoren del tot positiu el llegat de Jaume Martí. Toni Guerra és president de la Federació de canoa i caiac i secretari general del COA: “En cap de les reeleccions de Martí hi ha hagut altres candidats, com també ha passat a moltes federacions, i els projectes esportius no tenen res a veure amb els polítics”, assegura. “El COA sempre ha estat al costat de la Mònica [Doria], de la Laura [Pellicer] i quan teníem la Zoe Pastor i sempre ens ha donat suport” assegura Guerra, que afegeix que “Martí tenia la il·lusió de seguir i per això ho ha anat fent i a més, dins del seu mandat, hem aconseguit quelcom històric, el primer diploma olímpic per a Andorra”.

El president de la Federació d’Atletisme, Josep Maria Missé, afirma que “la relació ha estat excel·lent i cordial, hem pogut parlar obertament i sempre que hi ha hagut algun punt diferent l’hem resolt i ha valorat sempre tota la feina que hem fet des de l’atletisme”. Carles Visa, el gerent de la FAE, comentava que “els milllors resultats, tant d’hivern com d’estiu, arriben sota el seu mandat i esperem que el seu relleu estigui al costat de les federacions per impulsar millors resultats i més presència andorrana al moviment olimpic”.

Finalment, el recentment reescollit president de la Federació de Karate, Xavier Herver, indicava que “entenem que la decisió de Martí està fonamentada per raons personals però el balanç nostre és molt positiu, ja que ha estat un dels artífexs de l’entrada del karate als Jocs dels Petits Estats i només podem estar-li molt agraïts”.