Luismi Redondo, nou jugador de l'FC Andorra

Publicat per Ivan Álvarez Verificat per Creat: Actualitzat:

L'FC Andorra ha tancat el 12è fitxatge per a la propera temporada. És el davanter Luismi Redondo, procedent de l'Antequera, i on la passada temporada va ser un dels jugadors revelació de la Primera RFEF i el quart màxim golejador del grup amb 13 gols en 37 partits. Redondo és un futbolista que es pot moure per totes les posicions d'atac, amb bona definició i, fins i tot, darrera passada i que serà una peça molt útil per a Ferran Costa, ja que pot desenvolupar diferents funcions. Amb aquesta incorporació, que el club farà oficial en els propers dies, quedaria tancada la plantilla tricolor sempre i quan no hi hagués una sortida inesperada i no desitjada d'algun jugador, com Nieto o Sergio Molina.