Les proves practicades a Martí Vilà revelen que no té cap lesió muscular

Publicat per Ivan Álvarez Andorra la Vella

Les molèsties musculars de Martí Vilà, i que li van impedir acabar la primera part a l’amistós davant l’Espanyol B a l’Estadi Nacional, no comporten cap gravetat. Les proves que se li van practicar ahir al lateral tricolor van determinar que, afortunadament, no hi ha lesió i el jugador es podrà incorporar als entrenaments en els propers dies. Ara bé, tot i això, la seva presència al primer partit de lliga a Lezama, davant el Bilbao Athletic, diumenge 25 d’agost a les 18.00 hores, no està garantida i des del club es vol anar amb precaució.