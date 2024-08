Els campionats del món UCI de BTT tornen a Andorra per segona vegada

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Campionats del Món UCI de BTT, tornaran per segona vegada a Andorra del 26 d'agost a l'1 de setembre de 2024. En aquesta ocasió, més de 700 riders provinents de més de 40 països competiran pels 17 mallots de campions del món de les cinc disciplines que es disputaran a Pal Arinsal. Aquest any s'inclouen dues noves modalitats l'E-bike i la prova de relleus, a les habituals Descensens, Cross country i Short track. En aquesta edició s'espera acollir a 80.000 assistents, assolint una xifra rècord.

La competició oferirà millores als circuits i animacions diverses, així com múltiples esdeveniments paral·lels a la Massana i a tot el país, amb l'objectiu d'apropar la bicicleta als ciutadans i fomentar la seva pràctica regular. Una peça clau en aquesta cita esportiva seran els 200 voluntaris que formaran part de l'esdeveniment per que tot es desenvolupi amb totes les garanties. Els Campionats del Món UCI de BTT volen ser un exemple de compromís amb la sostenibilitat i la mobilitat responsable, consolidant Andorra com a referent mundial de la bicicleta.

Amb el compromís de garantir la seguretat de tots els assistents i ser un referent en sostenibilitat, hi haurà restriccions d’accés amb vehicle, però es proporcionarà transport gratuït en les línies públiques per a tots els assistents i múltiples modalitats per facilitar l'accés als esdeveniments. Per tal d’oferir una millor experiència, per a poder fer ús de qualsevol remuntador, autobús propi de l’esdeveniment o grada, serà imprescindible la possessió d’un tiquet que doni accés.

Els usuaris amb forfet de temporada de Grandvalira Resorts, podran accedir a les instal·lacions gratuïtament del dilluns 26 al dijous 29. A partir del divendres 30 d’agost i fins al diumenge 1 de setembre, l’accés amb tiquet serà necessari i aquests podran aconseguir-lo amb un 20% de descompte en l’entrada de tres dies.