El campus Tots Marquem tanca una nova edició

El Centre d’Entrenament de la Federació Andorrana de Futbol (FAF) va tancar una nova edició, la tercera, del campus Tots Marquem, una estada impulsada amb el suport de la Creu Roja. Durant tota una setmana, una vintena de nens i nenes d’entre 6 i 13 anys, sota la supervisió de jugadors, entrenadors de la FAF, una educadora social, una monitora i el suport de voluntaris han gaudit de l’esport i dels valors que transmet el futbol. L’objectiu és proporcionar eines i enaltir valors com la companyonia, l’esperit d’equip, la solidaritat, l’esforç i el compromís, aspectes que han significat una estada fantàstica per als joves i emmarcada en els projectes solidaris que es desenvolupen des de l’àrea social de la Creu Roja per a l’atenció a la infància, adolescència i joventut. El campus ha estat becat al cent per cent i ha proporcionat una equipació completa i els àpats de tots els participants, voluntaris i professionals.