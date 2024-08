El BC Morabanc dona inici a la pretemporada

La plantilla del MoraBanc Andorra va donar ahir el tret de sortida a la pretemporada 24-25 amb les pertinents proves físiques i mèdiques i amb la primera sessió d’entrenament al Poliesportiu. El tècnic Natxo Lezkano comença un nou i engrescador projecte, amb el retorn a les competicions europees, i fins a set cares noves respecte al curs anterior: Shannon Evans, Ferran Bassas, Ben Lammers, Kyle Kuric, Chumi Ortega, Sekou Doumbouya i Nikos Chougkaz, mentre que segueixen de la temporada passada Rafa Luz, Jerrick Harding, Nacho Llovet, Stan Okoye i Felipe Dos Anjos.

Els set reforços, evidentment, van passar les proves mèdiques i es van mostrar molt il·lusionats amb la temporada, tal com van reflectir als canals oficials del club. Kuric, un dels fitxatges estrella i que serà presentat oficialment demà, es va mostrar “molt content per arribar al MoraBanc” i que espera “veure-us a tots aviat a la bombonera”. També van expressar el seu desig per l’inici del treball, Chougkaz –que va ser eliminat als quarts de final dels Jocs Olímpics de París amb la selecció grega–, Lammers o Doumbouya. Dels que continuen, Felipe dos Anjos també va mostrar les ganes per començar i Harding va celebrar poder encetar un segon any com a tricolor i amb els nous companys. La pretemporada estarà inevitablement enfocada a la prèvia de la Champions League, la setmana del 16 de setembre a Turquia, i abans l’equip tricolor disputarà sis partits amistosos. El primer serà el Trofeu d’Encamp, el proper 23 d’agost a les 20.00 hores davant l’Hiopos Lleida, que ha assolit l’ascens a la Lliga ACB.