L’Andorra HC debuta a casa contra l’Arenys de Munt B

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’Andorra Hoquei Club, que aquesta temporada tornarà a militar a la Primera Catalana després d’aconseguir el brillant ascens de categoria, ja coneix el calendari de la temporada 2024-2025. El conjunt andorrà, que estrena tècnic i serà dirigit per Cesc Fernández, està enquadrat al grup B de la categoria i no renuncia absolutament a res. L’Andorra HC no debutarà en la competició fins a la segona jornada, el 28 de setembre, en què rebrà l’Arenys de Munt B al pavelló Comunal. El duel de la primera jornada, a la pista del CP Tordera, ha quedat ajornat pels compromisos internacionals de la selecció. Un dels grans plats forts arribarà ben aviat, a la tercera jornada, amb la visita a la pista del Cadí la Seu, i el conjunt transfronterer tornarà la visita i jugarà a Andorra el 15 de febrer, a la jornada 20. L’equip tricolor tancarà la temporada regular el 31 de maig a la pista de l’Hoquei Club Salt.