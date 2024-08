Un gol de Berto dona el triomf a l’FC Andorra

Berto Rosas va ser murri i en caure-li un rebuig a dins de l’àrea va saber resoldre amb la cama esquerra per donar el segon triomf a l’FC Andorra a la pretemporada (0-1). Va ser al sisè amistós, disputat contra el Vila-real B a la Ciutat Esportiva grogueta i que el davanter internacional va tancar al minut 72.

Abans, no gaire història més que un domini altern, poques petjades de rellevància a les àrees, minuts per carregar cames i participació de gairebé tots els disponibles. Entre ells, el darrer nouvingut, el lateral dret Jesús Clemente, que es va estrenar com a tricolor en un assaig en què l’equip de Ferran Costa, a més, va estrenar la tercera equipació per a la nova temporada que ja és a tocar. Lautaro es va mostrar molt actiu en els minuts que va jugar, amb una ocasió que es va quedar a mig camí després de fer un barret a Kike Bartual, el porter del Vila-real B, i un gol anul·lat després de convertir una bona passada filtrada d’Álvaro Martín. A la segona part, el filial groguet va tenir l’ocasió més clara amb una doble rematada d’Alassane Diatta, la primera la va treure Oier i la segona Clemente de sota pals, mentre que Álvaro Martín va intentar cantar bingo amb un xut des del mig del camp que no va trobar el premi. Un gol que sí que va trobar Berto per segellar la segona victòria d’una pretemporada que es clourà amb els enfrontaments del dissabte 17 a la Nova Creu Alta amb el Sabadell i, l’endemà (19.30 hores), amb l’FC Santa Coloma a l’Estadi Nacional.