Dos mil ciclistes fan la Purito

Més de dos milers de ciclistes, de 30 nacionalitats diferents, van omplir les carreteres i els ports d’Andorra a la Purito 2024 que, novament, va tenir el tret de sortida a Sant Julià i va finalitzar amb l’ascensió als Cortals d’Encamp. En una jornada festiva, de molta germanor i amb el triple campió del món, l’exciclista espanyol Óscar Freire com a homenatjat, la tradicional marxa cicloturista va tenir tres recorreguts molt exigents. El dissenyat per als més gurmets i agosarats, el dels 115 quilòmetres, 4.800 metres de desnivell i l’ascensió a sis ports –la Rabassa-la Peguera, el coll de la Gallina, la Comella, la collada de Beixalís, el coll d’Ordino i els cortals d’Encamp–, va ser tot un terrible trencacames amb Joaquim Purito Rodríguez encapçalant el pilot.

Dos milers de ciclistes van gaudir d’una nova edició de la Purito Andorra, ahir.Comú d'Encamp

Un Purito, organitzador del recorregut i de la marxa, que no va poder dissimular la duresa del traçat: “És molt dura, però fora conyes, tots estem contents. Els que venen a aquesta marxa ja saben que és per patir, per això no fem mai una cursa, sinó que sigui un repte, que la gent s’ho prengui al seu ritme i els avituallaments siguin una festa”. Purito va fer una valoració molt positiva de la novena edició i va destacar que “és una prova en què intento que surti tot perfecte i crec que hem d’estar molt contents. Per part meva, estic contentíssim i ara haurem de veure en què ens equivoquem i on fallem i després intentar millorar-ho, perquè l’any que ve serà una edició molt especial amb la desena, però crec que el global és bastant positiu”. Enguany també es van donar cita moltes cares conegudes i que van participar en la marxa com el pilot de MotoGP Aleix Espargaró, l’expilot de MotoGP Carles Checa, Pedro Acosta, Joan Verdú, Toni Bou, Margot Llovera o els ciclistes resident José Joaquín Rojas i Joan Antoni Hermida. Pel que fa a les altres dues distàncies, hi ha haver 1.100 participants en la de 80 quilòmetres i 400 inscrits en la de 30 quilòmetres que també van poder gaudir de la festa de la Purito.

MÉS PRESÈNCIA FRANCESA

El cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernández, es va mostrar també molt satisfet per com s’havia desenvolupat la jornada i va comentar que la Purito “és una cita que és al calendari de molts ciclistes i sempre s’hi crea un ambient molt maco”. El mandatari encampadà va afegir que “acabar la prova i situar la línia de meta als Cortals és sempre especial per a nosaltres” i que la Purito “ha estat un 10 organitzativament”. Per acabar, Fernández va destacar l’augment de participació de ciclistes procedents de França i va explicar que “hem tingut molt visitant francès, la qual cosa també s’agraeix i tot plegat vol dir que està obrint fronteres cap al país veí del nord, i ara el que volem és continuar així”.

Després de traspassar la meta als Cortals, els ciclistes van anar baixant fins al centre d’Encamp per gaudir de les activitats i propostes del final de festa que els esperaven al Complex Esportiu i Sociocultural, entre les quals el Village i la Pasta Party.