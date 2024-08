Au revoir, París 2024!

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Una brillant cerimònia de cloenda a l’Stade de France va abaixar el teló dels Jocs Olímpics de París. Una cita que va començar el 26 de juliol pels voltants del riu Sena i que van posar el punt final a 15 dies de competicions i un reguitzell de medalles. La cerimònia, en què els secrets es van guardar fins a gairebé les darreres hores, va portar el nom de Records i va tenir la participació de més de 100 artistes, entre ells acròbates, ballarins i artistes de circ. La desfilada de les banderes, com sempre amb Grècia encapçalant l’acte, va significar el tret de sortida, en què Andorra va comptar amb Nahuel Carabaña com a únic representant, ja que Mònica Doria ja ha tornat al país. El país amfitrió, França, va tancar la desfilada d’uns Jocs dels quals Andorra recordarà el primer diploma olímpic, amb el 8è lloc de Doria en canoa i la 7a posició en els 3.000 obstacles d’un Carabaña pletòric. A la cloenda també es va fer el darrer lliurament de medalles, per als atletes que van acabar ahir les competicions, com la marató femenina, l’handbol masculí, waterpolo masculí i bàsquet femení, entre altres disciplines. Un dels moments emotius, com ja és tradició, és el del relleu, i ahir no va ser cap excepció. L’alcaldessa de París, Anne Hidalgo, va passar la bandera olímpica al president del COI, Thomas Bach, qui, posteriorment, la va presentar a l’alcaldessa de Los Angeles –seu dels Jocs del 2028–, Karen Bass.