La Travessa Pas de la Casa estrena cursa de 22 km

La tercera edició de la Travessa Pas de la Casa estrenarà avui una nova distància de 22 quilòmetres. Aquesta serà la principal novetat d’enguany en una prova que tornarà a ser puntuable per a la Multisegur Copa d’Andorra de Curses de Muntanya a les distàncies de 6, 12 i 22 quilòmetres. La de tres quilòmetres, en canvi, no puntuarà per a la Copa d’Andorra.

Les quatre distàncies tindran la sortida i l’arribada a la plaça de l’Església del Pas de la Casa. La cursa reina, la de 22 quilòmetres, comptarà amb un desnivell de 1.455 metres, i a les altres 662, 507 i 160 metres, respectivament, per les distàncies de 12, 6 i 3 quilòmetres.