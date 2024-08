El president del COA no optarà a la reelecció

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Jaume Martí no es presentarà a la reelecció i tancarà així una etapa de sis mandats i 22 anys com a president del Comitè Olímpic Andorrà (COA). Era un secret de domini públic, però l’encara màxim mandatari de l’entitat va confirmar al Diari des de París, on viu els seus últims Jocs Olímpics com a president, que no optarà a la que seria la seva setena legislatura, i que posarà punt final a la seva trajectòria com a líder del moviment olímpic al país. Farmacèutic de professió, va arribar a liderar el COA el 2002 provinent de la Federació Andorrana de Vela, de què era directiu, substituint Lluís Molné, que va ser el segon president de l’entitat. Des d’aquell moment, va ser reelegit en cinc ocasions (2004, 2008, 2012, 2016 i 2021), totes sense necessitat d’eleccions en haver-s’hi presentat només una única candidatura.