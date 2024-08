Els participants de La Purito desafien les muntanyes d'Andorra

Publicat per Agències Verificat per Creat: Actualitzat:

Més de 2.000 ciclistes han desafiat les muntanyes d'Andorra amb la marxa cicloturista Purito 2024, organitzada per l'exciclista professional Joaquim "Purito" Rodríquez. A les 8 del matí des de Sant Julià de Lòria ha arrencat la novena edició d'una prova, que ha comptat amb tres recorreguts -de 115, 80 i 30 quilòmetres-, i que ha finalitzat en els Cortals d'Encamp. Els inscrits s'han hagut d'enfrontar a exigents ports, com per exemple el coll de la Gallina o el dels Cortals d'Encamp, entre altres. Un fet que el mateix Purito, que ha participat en la distància mitja i que ha acompanyat al ciclista i campió del món Óscar Freire, ha definit el traçat com a "molt dur", després de travessar la línia de meta.

No s'han volgut perdre la cita esportiva grans noms de l'esport, com per exemple el pilot de MotoGP, Aleix Espargaró; l'expilot de MotoGP, Carles Checa; l'esquiador alpí del país Joan Verdú; el campió del món de trial Toni Bou; o el ja mencionat Freire. Purito ha explicat que valora molt que convidats i amics seus vinguin a la proposta perquè ajudar a "donar molt de nom a la nostra marxa".

Des del comú d'Encamp han valorat positivament el transcurs de la marxa ciclista. El cònsol menor, Xavier Fernàndez, ha mencionat que ha estat "un 10 organitzativament".