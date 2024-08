L’FC Andorra empata davant de l’Espanyol B al cinquè amistós (1-1)

Publicat per Marc Basco Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

L’FC Andorra va empatar 1-1 a l’Estadi Nacional amb l’Espanyol B al cinquè partit de pretemporada d’aquest estiu. Els blanc-i-blaus van estar millor al principi, amb diverses ocasions, com una salvada per Nico Ratti o un tir d’Omar que va estavellar-se al travesser, mentre que els tricolors, en canvi, van patir per la pressió del rival. A la represa, els de Ferran Costa van avançar-se gràcies a Alberto Solís, que va aprofitar una pilota morta per fer el primer just després de sortir dels vestidors. L’FC Andorra hauria pogut sentenciar en una falta directa d’Álvaro Martín o amb una arribada d’Almpanis, però el que va acabar arribant va ser l’empat blanc-i-blau amb un gol de David Momoh. Martí Vilà va haver de deixar el terreny de joc lesionat al primer temps, i Manu Nieto, amb molèsties al genoll, no va jugar.