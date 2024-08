Els millors Jocs de la història d’Andorra

Els Jocs Olímpics de París 2024, que acabaran avui amb les últimes competicions i amb la cerimònia de cloenda a l’Stade de France de Saint-Denis, han estat “els millors de la història d’Andorra”. Així va assegurar-ho el president del Comitè Olímpic Andorrà, que va assenyalar que “estem molt contents, són els millors Jocs que hem fet mai”, i va agregar que “hem arribat amb dos atletes classificats i han fet un paper molt honorable”. Entrant en detall, Martí va destacar que “la Mònica ha aconseguit el primer diploma olímpic del país i estic molt content. Que potser hauria pogut aconseguir més? Pot ser, però al final la competició és així”. En relació amb Nahuel Carabaña, va afirmar que “li va tocar la sèrie més difícil de les tres, i va fer un gran paper, així que també estem molt orgullosos de la seva actuació”.

El president del COA va destacar així mateix que “aquests Jocs trenquen també el mite que els petits no podem arribar i crec que canviarà la mentalitat que podem estar a dalt”. A més, va afegir que “ja ens tenen en compte, i veuen que som un país que competeix”. Sobre l’evolució de l’esport del país, va declarar que “hem d’estar orgullosos, perquè graó a graó anem pujant, i això ens porta a un nivell alt. L’esport cada dia és més difícil i car i costarà més, però podem arribar-hi”, a banda de destacar el “llegat olímpic” en relació amb Barcelona 92 i la construcció del Parc Olímpic del Segre de la Seu d’Urgell, que “ens ha permès tenir la Montse García en el seu moment i ara la Mònica Doria, fet que demostra que si disposes de les eines, pots tenir qui les faci servir, igual que ens passa, per exemple, amb les pistes d’esquí al país”. Finalment, va assenyalar que “crec que aquests Jocs del 2024 han estat una cita important i que poden ser un punt d’inflexió”.

Pensant en el futur i l’arribada d’una primera medalla olímpica, faltaran encara quatre anys per als Jocs de Los Angeles, però d’aquí a un any i mig hi haurà els Jocs d’Hivern de Milà-Cortina d’Ampezzo 2026, i Martí va afirmar que “Verdú té totes les cartes per fer una medalla, però també pot no fer-la”, a més de concloure que “té moltes opcions, però l’esport és així. Tanmateix, segur que serà una gran possibilitat”.

Els Jocs Olímpics de París posaran avui el punt final a 17 dies de competició, i ho faran amb Nahuel Carabaña a la cerimònia de cloenda, que se celebrarà a l’estadi, al contrari del que va passar amb l’obertura.