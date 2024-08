Un centenar de nens a La Purito Kids a Encamp

Un centenar d’infants van obrir la vuitena edició de La Purito amb la celebració de La Purito Kids, la gimcana que acompanya la marxa cicloturista que va celebrar-se ahir a Encamp i que va tenir com a principal novetat el canvi d’ubicació, ja que es va traslladar al parc de l’Ossa. Els joves van haver de superar diversos obstacles del circuit per demostrar la seva habilitat i passió per la bicicleta.

Des de l’organització van fer una valoració positiva de la jornada, i l’exciclista resident Joaquim Purito Rodríguez va destacar que “teníem previst 100 nanos i ho hem superat”. A més, va afegir que “al final, els nanos el que volen és gaudir, passar-s’ho bé, treure’s la pressió del que és la competició i gaudir d’una prova com aquesta. La gimcana ha vingut per quedar-se”. Sobre el canvi d’ubicació i el trasllat al parc de l’Ossa, Rodríguez va assenyalar que “acompanya moltíssim l’escenari que tenim aquí al parc de l’Ossa, és un espai preciós per fer aquesta gimcana que tenim muntada i s’ho estan passant de meravella”. El comú va mostrar-se també satisfet per l’esdeveniment, i el cònsol menor d’Encamp, Xavier Fernàndez, va afirmar que “veure avui aquest parc acabat d’estrenar ple de menuts és fantàstic”, a més de destacar que “hi ha hagut molts nens i això al final fa planter, els pares hi participen demà i els seus nens ja comencen amb les bicis”.

La vuitena edició de La Purito arrencarà avui des de Sant Julià de Lòria i acabarà als Cortals d’Encamp, on finalitzaran els tres recorreguts de la marxa cicloturista, que compta amb més de 2.000 participants inscrits i tindrà l’excampió mundial Óscar Freire com a homenatjat. En total, hi haurà tres distàncies: 115, 80 i 30 quilòmetres.