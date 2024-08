La UE Santa Coloma buscarà una remuntada èpica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La UE Santa Coloma necessitarà una remuntada èpica a Letònia per seguir endavant a l’Europa League després de perdre per 0 a 2 a casa davant de l’RFS, i el vestidor groc-i-negre es veu capacitat per fer-ho. “Al seu camp serà encara més complicat”, va destacar el tècnic colomenc, Boris Antón, que va agregar que “ens queda intentar l’èpica una vegada més. Aquest grup ha fet coses espectaculars aquesta temporada i no veiem per què no podem tornar-ho a repetir”.

Sobre el duel d’anada, l’entrenador del vigent campió de la Lliga Multisegur Assegurances va afirmar que “no hem sortit amb l’agressivitat i amb la tensió amb què s’ha de sortir en aquests partits i ho hem acabat pagant”, i va destacar que “a la segona meitat hem sortit amb una mica més d’il·lusió i ho hem intentat fins al final, i en aquest sentit no podem deixar de donar l’enhorabona als nostres jugadors”. Per últim, Antón va cloure que “no ens queda una altra que seguir treballant amb la moral alta i la il·lusió intacta, i anirem a Letònia a donar-li la volta, i encara que les opcions siguin mínimes ho donarem tot”.