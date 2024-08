El resident Sepp Kuss guanya la Volta a Burgos

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

El resident Sepp Kuss va guanyar l’edició del 2024 de la Volta a Burgos, una de les curses per etapes prèvies a la disputa de la Vuelta a Espanya, on el nord-americà anirà com a un dels caps de cartell de l’equip Visma per intentar reeditar el triomf que va aconseguir l’any passat. Kuss va imposar-se a la general a terres castellanes al britànic Max Poole per tot just cinc segons. El podi va completar-lo el corredor de Nova Zelanda, Finn Fisher-Black, a 34 segons, i Urko Berrade, quart, i Michael Storer, cinquè, van tancar el Top 5.

A l’última etapa, celebrada ahir entre Frías i Condado de Treviño, la victòria va ser per al txec Pavel Bittner, amb el resident de l’equip Movistar Ivan García Cortina acabant en tercera posició a l’esprint final.