La FAF va rebre 2,3 milions del programa HatTrick de la UEFA

La Federació Andorrana de Futbol (FAF) va rebre un total de 2.321.700 euros el curs 2023-2024 del programa HatTrick de la UEFA. Es tracta d’un projecte del màxim organisme del futbol continental que té com a objectiu redistribuir els ingressos que genera amb l’Eurocopa a totes les federacions europees per tal de desenvolupar el futbol a llarg termini. En aquest cinquè cicle del programa, les federacions podien optar a un màxim de 2,4 milions l’any en funció de diversos objectius i programes, i la FAF va aconseguir gairebé el total d’aquesta quantitat.

Més enllà d’una quantitat fixa de 800.000 euros per a cadascuna de les federacions europees, el programa HatTrick valora diferents aspectes tant esportius com de bona governança per tal d’entregar els fons restants de subvenció anual. Així doncs, un màxim de 250.000 euros s’entreguen per la participació dels equips nacionals als Europeus i Preeuropeus, i en aquest aspecte, la FAF va obtenir 177.000 euros per participar en els Preeuropeus sub 17, sub 19 i sub 21 masculí, el sub 17 i l’absolut femení, i el sub 19 i absolut de futbol sala. L’ens que presideix Fèlix Álvarez va rebre també 250.000 en concepte de l’UEFA Club Licensing System (sistema de llicències de clubs de la UEFA), a més de 185.700 euros corresponents a la bona governança per diversos projectes, o per realitzar activitats d’educació contra el dopatge.

Pel que fa a la resta fins a arribar als 2.321.700 euros totals, té a veure amb diverses ajudes de la UEFA, com 100.000 euros pels desplaçaments de les seleccions nacionals, 50.000 euros per realitzar activitats d’integritat contra l’arreglament de partits, per realitzar projectes per potenciar i fomentar el futbol femení o per programes de desenvolupament per als futbolistes de base.

En total, l’organisme esportiu va destinar gairebé 130 milions d’euros a les diferents federacions europees durant el curs 2023-2024.