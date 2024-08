La UE Santa coloma perd a casa contra l'RFS Letó (0-2)

La UE Santa Coloma va perdre per 0 a 2 davant de l’FC RFS de Letònia a l’anada de la tercera ronda prèvia de l’Europa League i va complicar-se la continuïtat a la segona competició continental. Dues fogonades a la primera meitat van sentenciar un duel en què els groc-i-negres haurien pogut marcar a la represa, però en què les accions més clares van ser dels letons, que van perdonar la golejada.

El duel va arrencar amb uns minuts de tempteig a la recerca de fer-se amb la pilota, però sense domini clar a cap dels dos costats. Potser eren els visitants els que tenien més possessió, però sense generar ocasions, mentre que la UE Santa Coloma, amb un joc més directe, buscava també apropar-se, però no va poder fer-ho amb gaire perill. Però en un tres i no res i en una jugada ràpida, els visitants van decantar el partit amb un gol amb certa fortuna d’Ikaunieks. El davanter, que ja havia marcat dos gols al Nacional el 2020 en un duel amb la selecció de Letònia, va rematar amb el genoll una centrada des de la dreta per avançar l’RFS i encarrilar l’eliminatòria. Virgili va buscar l’empat després d’una bona jugada de combinació dels groc-i-negres, però el seu xut final va acabar sortint fora. De fet, el que va acabar arribant va ser el 0 a 2 obra d’Osuagwu que va encarrilar l’eliminatòria gràcies a un golàs des de dins de l’àrea que va colar-se per l’escaire d’Álex Ruiz. L’RFS encara haria pogut fer el tercer amb un tir llunyà d’Ikaunieks, però Ruiz va mostrar-se molt encertat refusant el seu xut.

A la represa, Diomande va tenir el tercer, però encara més clar va ser el penal de Chete. Però Ikaunieks, que hauria pogut sentenciar l’eliminatòria, va enviar el xut als núvols donant una vida extra als groc-i-negres. Un xut llunyà de Mohedano al quart d’hora va suposar el primer tir de la UE entre els tres pals, i va esperonar els locals, que van provocar un penal. Però l’àrbitre va acabar traient-lo de l’àrea després de revisar el VAR i el xut de falta de Mohedano va sortir fregant el pal. També va provar-ho Joaquinete, però Ondoa va poder atrapar el seu xut. La UE Santa Coloma va seguir buscant el gol, però la més clara va tornar a ser en una rematada de Panic, tot i que el marcador ja no es va tornar a moure.

Amb poc a perdre vist el resultat d’ahir, els colomencs visitaran Riga dimecres que ve per cercar la remuntada. I en cas de no aconseguir-la saben que tindran encara una última bala europea al play-off de la Conference League contra el Flora Tallin o el Víkingur.

L'FS LA MASSANA ENCETA LA PRETEMPORADA DE L'ESTRENA A LA LLIGA MULTISEGUR L’FS la Massana va iniciar una pretemporada especial, la de l’estrena a la Lliga Multisegur Assegurances, després de l’ascens aconseguit la temporada passada. El conjunt massanenc, amb diverses novetats, va estrenar els entrenaments a la Borda Mateu per començar a preparar l’inici del campionat.



El club va anunciar els fitxatges de Robert Ariel, Emmanuel Balentin, Cristian Rada, Raúl González, Pablo Fer Díaz, Tete, Cristian Poveda, Cristian Lacour i Sebastián Pineda. A més, Adrian Morales, Ivan Fernández, Diego Gálvez, Juanjo Moreno i Joel Martínez van renovar.



El conjunt massanenc debutarà a la Lliga Multisegur enfrontant-se a l’Inter Escaldes a la primera jornada.