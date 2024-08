Triple victòria d’Ona Santiago a Prat-Bonrepaux

Publicat per Redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

La geneta de la Federació Andorrana d’Hípica Ona Santiago va sumar una triple victòria a la 41 edició del Jumping Nacional de Prat, celebrat a la localitat francesa de Prat-Bonrepaux, a l’Arieja. La competició va comptar amb un total de 400 participants que havien de fer sis voltes al recorregut amb obstacles de 80 a 105 centímetres. El global dels resultats va ser molt positiu per a la geneta en la que era la darrera prova de la temporada per a ella. En una disciplina que no és la seva, Santiago va fer 14/25, 10/22, 8/20, i va sumar tres victòries, dues en 90 i una en 105 centímetres.