La federació qualifica de “gran acord” el nou conveni del Nacional

La Federació Andorrana de Rugbi (FAR) va mostrar-se satisfeta per l’acord en relació amb l’ús de l’Estadi Nacional. Tot i que la primera intenció era que el VPC tornés a la instal·lació de la capital i que seguirà una temporada més a Prada de Moles, l’ens federatiu va publicar un escrit a les xarxes socials assegurant que “el VPC es mantindrà a Encamp i la FAR al Nacional”, a més d’afegir que “hem tancat un gran acord amb Govern de cara al futur, un acord amb el comú d’Andorra la Vella per continuar amb escola de rugbi al Comunal, afegint que el Lycée Comte de Foix pugui també durant el curs escolar fer dues hores de rugbi a més de les hores d’UNSS [esport escolar]”. A més, l’escrit de la federació ho va agrair a la FAF, els comuns d’Andorra la Vella i Encamp, Mònica Bonell i Alain Cabanes. L’acord aprovat per Govern dona prioritat a les seleccions de futbol i rugbi sobre l’FC Andorra en cas de coincidència.